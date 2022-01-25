Суркис: не рассматривал Шевченко в качестве главного тренера киевского «Динамо»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что не рассматривал кандидатуру экс-наставника «Дженоа» Андрея Шевченко на пост главного тренера клуба.



«Скажу вам откровенно: я не рассматривал Шевченко как главного тренера «Динамо». У меня не было для этого оснований. Есть действующий тренер, с которым продлен контракт до лета 2024 года. Но никогда не говори «нет».



Могу себе представить, что в будущем буду работать и с Ребровым, и с Шевченко, и с Луческу. Пока тренером «Динамо» является Луческу — я ни с кем ни о чём не говорю и не обсуждаю. Сразу хочу предупредить — прекратите. Все пишут, что я то с тем договорился, то с этим. Я ни с кем не вступаю в переговоры», — сказал Суркис в интервью на YouTube-канале «Бомбардир».

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