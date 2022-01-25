«Арсенал» хочет купить нападающего «Эспаньола». Сумма отступных — € 70 млн

Нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 27-летнего игрока заинтересован «Арсенал», сообщает AS.
По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета хочет видеть игрока в своём составе. Сумма отступных в контракте форварда составляет € 70 млн.
Рауль де Томас с 2020 года выступает за «Эспаньол», куда перешёл из «Бенфики» за € 22,5 млн. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры форвард сыграл в 21 матче, забил 12 голов и отдал две результативных передачи.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли»:
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