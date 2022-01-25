«Тоттенхэм» предложил € 45 млн за нападающего «Порту»

Нападающий «Порту» Луис Диас может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 25-летнего колумбийца заинтересован «Тоттенхэм Хотспур», сообщает в «Твиттере» журналист Педро Сепульведа.
По информации источника, «шпоры» предложили «драконам» € 45 млн за трансфер форварда. В предложение также включены бонусы при достижении определённых результатов. «Тоттенхэм» дал «Порту» 48 часов на размышления.
Диас выступает за «Порту» с 2019 года, куда перешёл из колумбийского «Хуниора» за € 7,2 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. В соглашении прописана сумма отступных за футболиста, она составляет € 80 млн.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии форвард сыграл в 18 матчах, забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»:
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