Садио Мане столкнулся головой с вратарём Кабо-Верде и не смог доиграть матч Кубка Африки

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Сенегала встречалась с национальной командой Кабо-Верде. Игра прошла на стадионе «Бафусам» в Бафусаме (Камерун) и завершилась победой сенегальской команды со счётом 2:0.
На 54-й минуте встречи нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане столкнулся головой с вратарём национальной команды Кабо-Верде Жозимаром Возинья. Голкипер получил прямую красную карточку, а через 9 минут Мане открыл счёт. На 70-й минуте Мане был заменён, так как не смог продолжить игру.
Видео можно посмотреть на странице beIN SPORTS USA в «Твиттере».
Сборная Сенегала вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций. В четвертьфинале турнира сенегальские футболисты сыграют с победителями пары Мали — Экваториальная Гвинея. Сборная Кабо-Верде завершила выступление на турнире.
- 25 января 2022
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