Дембеле намерен встретиться с Лапортой. Игрок хочет продлить контракт и уладить конфликт

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле надеется в ближайшее время наладить отношения с руководством каталонцев.



Как сообщает Sport.es., француз хочет встретиться с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой. Футболист рассчитывает продлить контракт с клубом.



Ранее Дембеле отказался продлить истекающее летом соглашение с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Дембеле продлит контракт, либо его придётся продать.



В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 6 матчах испанской Примеры и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.