Дембеле намерен встретиться с Лапортой. Игрок хочет продлить контракт и уладить конфликт

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле надеется в ближайшее время наладить отношения с руководством каталонцев.
Как сообщает Sport.es., француз хочет встретиться с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой. Футболист рассчитывает продлить контракт с клубом.
Ранее Дембеле отказался продлить истекающее летом соглашение с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Дембеле продлит контракт, либо его придётся продать.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 6 матчах испанской Примеры и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 25 января 2022
-
21:41
-
21:40
-
21:39
-
21:35
-
21:34
-
21:21
-
21:07
-
21:03
-
20:59
-
20:55
-
20:54
-
20:53
-
20:44
-
20:39
-
20:30
-
20:19
-
20:00
-
19:50
-
19:49
-
19:42
-
19:36
-
19:31
-
19:28
-
19:10
-
19:01
-
18:54
-
18:54
-
18:49
-
18:38
-
18:35
-
18:28
-
18:25
-
18:20
-
18:07
-
17:59