Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дембеле намерен встретиться с Лапортой. Игрок хочет продлить контракт и уладить конфликт

Дембеле намерен встретиться с Лапортой. Игрок хочет продлить контракт и уладить конфликт
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле надеется в ближайшее время наладить отношения с руководством каталонцев.

Как сообщает Sport.es., француз хочет встретиться с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой. Футболист рассчитывает продлить контракт с клубом.

Ранее Дембеле отказался продлить истекающее летом соглашение с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Дембеле продлит контракт, либо его придётся продать.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 6 матчах испанской Примеры и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Дембеле вновь жаловался на боли в животе. «Барселона» потребовала его присутствия на базе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022