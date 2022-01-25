Источник: завтра Юри Алберто проведет последний матч за «Интернасьонал»
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Нападающий бразильского «Интернасьонала» Юри Алберто завтра проведёт последний матч за свой нынешний клуб. Об этом сообщает инсайдер Алекс Баге в своём «твиттере».
По информации журналиста, игра с «Жувентуде» станет для Алберто последней на родине.
На счету Алберто 30 голов и шесть передач в 100 матчах за «Интернасьонал». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
Ранее президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос подтвердил, что бразильский клуб получил официальное предложение по трансферу Алберто, но хочет, чтобы игрок продолжил выступления в бразильской команде, по крайней мере, до середины года.
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