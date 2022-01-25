Диего Коста продолжит карьеру в «Салернитане»

Бразильский нападающий Диего Коста станет игроком «Салернитаны», сообщает Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



Футболист присоединится к команде на правах свободного агента. Контракт Косты с «Салернитаной» будет рассчитан на полгода. В соглашение будет включена опция продления, если клуб сохранит прописку в итальянской Серии А.

Последним клубом 33-летнего Косты был «Атлетико Минейро», за который он выступал с августа 2021 года по январь 2022 года. За это время Диего выиграл с командой кубок и чемпионат Бразилии. В 19 матчах футболист забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

До января 2021 года испанский нападающий выступал в составе мадридского «Атлетико». Ранее футболист также играл за «Челси», «Райо Вальекано», «Вальядолид», «Альбасете», «Сельту», «Брагу» и «Пенафиел».