Килиан Мбаппе примет решение о своём будущём после 1/8 финала Лиги чемпионов
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ещё не принял решения о своём будущем. Об этом сообщает
Get French Football News.
По информации источника, форвард сделает выбор по результатам матчей 1/8 финала Лиги чемпионов между клубами и решит, с кем подпишет контракт.
Ранее стало известно, что парижане сделали форварду внушительное предложение, включающее в себя двухлетний контракт на очень выгодных для футболиста условиях. Отмечается, что Килиан Мбаппе и его представители уведомили клуб, что решение о дальнейшем сотрудничестве не будет принято до лета, так как нападающий стремится полностью сосредоточиться на текущем сезоне. В мадридском «Реале» уверены, что Килиан Мбаппе продолжит карьеру в Испании.
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