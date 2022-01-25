Килиан Мбаппе примет решение о своём будущём после 1/8 финала Лиги чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ещё не принял решения о своём будущем. Об этом сообщает

Get French Football News.

По информации источника, форвард сделает выбор по результатам матчей 1/8 финала Лиги чемпионов между клубами и решит, с кем подпишет контракт.

Ранее стало известно, что парижане сделали форварду внушительное предложение, включающее в себя двухлетний контракт на очень выгодных для футболиста условиях. Отмечается, что Килиан Мбаппе и его представители уведомили клуб, что решение о дальнейшем сотрудничестве не будет принято до лета, так как нападающий стремится полностью сосредоточиться на текущем сезоне. В мадридском «Реале» уверены, что Килиан Мбаппе продолжит карьеру в Испании.