Дмитрий Стоцкий стал игроком «Нижнего Новгорода»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов сообщил, что полузащитник Дмитрий Стоцкий перешёл в нижегородский клуб из «Краснодара» на правах аренды.

«Дмитрий Стоцкий — футболист «Нижнего Новгорода». Контракт подписан: аренда до конца сезона. Стоцкий — хороший футболист, имеющий большой опыт выступления в Премьер-Лиге, он выступал за сборную. Для нас это усиление», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В сезоне-2021/2022 Стоцкий провёл в составе «Краснодара» 8 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями.

«Нижний Новгород» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.