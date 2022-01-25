Йоррит Хендрикс до конца недели перейдёт в «Фейеноорд»

Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс в ближайшее время перейдёт в «Фейеноорд» на правах аренды. Об этом сообщает AD.
По информации источника, сделка должна быть оформлена до конца недели. Ожидается, что полузащитник станет игроком «Фейеноорда» на правах аренды до конца сезона.
Хендрикс перешёл в «Спартак» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение Хендрикса с российским клубом истекает в 2024 году. Хендрикс — воспитанник ПСВ, он находился в структуре клуба с 2004 года. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.
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