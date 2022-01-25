«Бавария» предложила Гинтеру четырёхлетний контракт
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«Бавария» может приобрести защитника «Боруссии» Мёнхенгладбах Маттиаса Гинтера. Об этом сообщает в своём «твиттере» инсайдер Николо Скира.
28-летний футболист сборной Германии намерен покинуть гладбахскую «Боруссию» по окончании сезона на правах свободного агента — у игрока истечет действующий контракт, а о новом стороны не договорились. «Бавария» предложила Гинтеру четырехлетний контракт.
Напомним, Гинтер стал игроком мёнхенгладбахской «Боруссии» в 2017 году. Ранее немецкий защитник выступал за «Фрайбург» и дортмундскую «Боруссию». В нынешнем сезоне Гинтер принял участие в 17 матчах немецкой Бундеслиги и не отметился результативными действиями. В составе сборной Германии Гинтер — чемпион мира (2014) и обладатель Кубка конфедераций (2017).
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