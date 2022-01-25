Нагельсман: есть люди, довольные тем, чего добились. Левандовски не из их числа

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман после матча 20-го тура чемпионата Германии с «Гертой» (4:1) отметил, что нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски остался недоволен тем, что не забил в этой встрече.



«Это и отличает его. Есть люди, которые довольны тем, чего добились в жизни. Он не из их числа. Вот почему он один из лучших игроков и лучший нападающий мира каждый год», — приводит слова Нагельсмана Bild.

«Бавария» набрала 49 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу немецкого чемпионата, опережая идущую следом дортмундскую «Боруссию» на 6 баллов. «Герта» имеет в своём активе 22 очка и располагается на 13-й позиции.

В следующем туре Бундеслиги «Бавария» 5 февраля примет на своём поле «РБ Лейпциг», который возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско. «Герта» 4 февраля сыграет дома с «Бохумом».