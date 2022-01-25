«Ньюкасл» заинтересован в подписании нападающего «Байера» и сборной Франции

Нападающий «Байера» Мусса Диаби может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 22-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает в «твиттере» Telefoot.
По информации источника, форвард является основной трансферной целью «сорок».
Диаби является воспитанником «Пари Сен-Жермен». В 2019 году футболист за € 15 млн перешёл в «Байер». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.
В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Диаби сыграл в 18 матчах, в которых забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.
В 2021 году форвард дебютировал за сборную Франции, за которую успел провести четыре матча.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Лидс» — «Ньюкасл»:
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