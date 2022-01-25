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«Ньюкасл» заинтересован в подписании нападающего «Байера» и сборной Франции

«Ньюкасл» заинтересован в подписании нападающего «Байера» и сборной Франции
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Нападающий «Байера» Мусса Диаби может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 22-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает в «твиттере» Telefoot.

По информации источника, форвард является основной трансферной целью «сорок».

Диаби является воспитанником «Пари Сен-Жермен». В 2019 году футболист за € 15 млн перешёл в «Байер». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Диаби сыграл в 18 матчах, в которых забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.

В 2021 году форвард дебютировал за сборную Франции, за которую успел провести четыре матча.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Лидс» — «Ньюкасл»:

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