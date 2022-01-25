«Бетис» продлил контракт с одним из лидеров команды

35-летний полузащитник «Бетиса» Андрес Гуардадо продлил контракт с клубом, сообщает ESPN со ссылкой на ABC Sevilla. Предыдущий договор мексиканца с «огурцами» был рассчитан до конца текущего сезона.



По информации источника, новое соглашение будет действовать до июня 2023 года.



Гуардадо выступает за «Бетис» с 2017 года, куда перешёл из ПСВ за € 2,5 млн. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры мексиканский полузащитник сыграл в 19 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.



После 22 туров в чемпионате Испании «Бетис» располагается на 3-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 40 очков.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Эспаньол» — «Бетис»:

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