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«Бетис» продлил контракт с одним из лидеров команды

«Бетис» продлил контракт с одним из лидеров команды
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35-летний полузащитник «Бетиса» Андрес Гуардадо продлил контракт с клубом, сообщает ESPN со ссылкой на ABC Sevilla. Предыдущий договор мексиканца с «огурцами» был рассчитан до конца текущего сезона.

По информации источника, новое соглашение будет действовать до июня 2023 года.

Гуардадо выступает за «Бетис» с 2017 года, куда перешёл из ПСВ за € 2,5 млн. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры мексиканский полузащитник сыграл в 19 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

После 22 туров в чемпионате Испании «Бетис» располагается на 3-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 40 очков.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Эспаньол» — «Бетис»:

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