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«Вест Хэм» заинтересован в подписании защитника «Марселя». Французы хотят около € 24 млн

«Вест Хэм» заинтересован в подписании защитника «Марселя». Французы хотят около € 24 млн
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Защитник «Марселя» Дуе Чалета-Цар может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 25-летнего игрока заинтересован «Вест Хэм Юнайтед», сообщает talkSPORT.

По информации источника, французы не хотят отдавать игрока в аренду — руководство «Марселя» готово только продать футболиста. Французский клуб рассчитывает получить не менее £ 20 млн (€ 23,8 млн) за трансфер Чалета-Цара.

Хорват выступает за «Марсель», куда перешёл из «РБ Зальцбург» за € 19 млн, с 2018 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Чалета-Цар сыграл в 11 матчах, в которых забил один гол.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»:

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