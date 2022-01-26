Рашфорд и Лингард подверглись критике за фото с рэпером, оскорблявшим евреев

Игроки «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд и Джесси Лингард подверглись критике за фотографию с рэпером Wiley, сообщает Daily Mail.



Исполнитель опубликовал в «инстаграме» фото с футболистами, которое было сделано на прошлой неделе в Дубае. Затем рэпер удалил изображение.

Фото Рашфорда и Лингарда с Wiley.

Игроков раскритиковали потому, что Wiley был заблокирован в «твиттере» за антисемитизм. Так, например, рэпер называл евреев «трусами и змеями».



Затем Рашфорд и Лингард принесли в своих социальных сетях извинения и подчеркнули, что осуждают антисемитизм.



Напомним, Рашфорд был отмечен за активную гражданскую позицию во время пандемии. В своих социальных сетях Рашфорд агитировал за оказание помощи малоимущим семьям, благодаря чему вернул английским школьникам бесплатное питание.



Ранее форвард получил почётную степень доктора в университете Манчестера и стал лауреатом премии Football Black List 2021, которая отмечает вклад чернокожих людей в развитие футбола.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»:

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