Йович не уйдёт в январе из «Реала» из-за травм Бензема и Мариано

Нападающий «Реала» Лука Йович не покинет мадридский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Marca.



По информации источника, «сливочные» не готовы отпускать серба из-за травм форвардов Карима Бензема и Мариано Диаса. «Королевский клуб» не хочет ослаблять свою линию нападения. Сербским страйкером интересовался «Арсенал», но до официального предложения дело не дошло.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Йович провёл 11 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 20 млн.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Реал» — «Эльче»:

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