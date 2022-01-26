Йович не уйдёт в январе из «Реала» из-за травм Бензема и Мариано

Нападающий «Реала» Лука Йович не покинет мадридский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Marca.
По информации источника, «сливочные» не готовы отпускать серба из-за травм форвардов Карима Бензема и Мариано Диаса. «Королевский клуб» не хочет ослаблять свою линию нападения. Сербским страйкером интересовался «Арсенал», но до официального предложения дело не дошло.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Йович провёл 11 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 20 млн.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Реал» — «Эльче»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 26 января 2022
-
00:46
-
00:40
-
00:36
-
00:23
-
00:17
-
00:15
-
00:09
- 25 января 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:53
-
23:45
-
23:43
-
23:24
-
23:16
-
23:00
-
22:52
-
22:46
-
22:40
-
22:37
-
22:30
-
22:27
-
22:19
-
22:01
-
21:51
-
21:41
-
21:40
-
21:39
-
21:35
-
21:34
-
21:21
-
21:07
-
21:03
-
20:59
-
20:55
-
20:54