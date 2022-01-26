Каменюка: Вернидуб как-то сказал: «Забейте себе во втором тайме для счастья». Выполнили

Бывший игрок «Зари» Никита Каменюка рассказал об особенностях Юрия Вернидуба.

«У Вернидуба есть такая особенность, что его слова всегда сбываются. Играем мы с «Фейеноордом», после первого тайма горим 0:2. Он заходит в раздевалку весь на эмоциях: «Ребята, вы так хорошо сыграли первую игру – 1:1. А на вторую игру вышли, как девочки. Вы же мужики, соберитесь. Чего вы боитесь, этого стадиона? Еще во втором тайме сами себе забейте для полного счастья».



Вернидуб как в воду глядел. Выходим мы на второй тайм и в самом начале Белый в свои ворота срезает мяч. 0:3. Мы установку тренера выполнили, в свои ворота забили и нас где-то попустило. Мы начали играть в свою игру, отквитали три мяча, но, увы, пропустили в добавленное время. Немного не хватило, как и четыре года спустя в Лейпциге. В «Заре» ему не хватало, а с «Шерифом» он сразу прошел в групповой этап Лиги чемпионов», –цитирует игрока Fanday.