Садио Мане попал в больницу после матче Кубка африканских наций с Кабо-Верде

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане попал в больницу после матча 1/8 финала Кубка африканских наций с национальной командой Кабо-Верде, сообщает Wiwsport.



Напомним, футболист столкнулся головой с вратарём национальной команды Кабо-Верде Жозимаром Возиньей. Голкипер получил прямую красную карточку, а через 9 минут Мане открыл счёт. На 70-й минуте Мане был заменён, так как не смог продолжить игру.



По информации источника, Мане был доставлен в больницу после игры. Отмечается, что форвард не получил серьёзных повреждений.



Сборная Сенегала вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций. В четвертьфинале турнира сенегальские футболисты сыграют с победителями пары Мали — Экваториальная Гвинея. Сборная Кабо-Верде завершила выступление на турнире.

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