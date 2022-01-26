«Севилья» арендовала Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль перешёл в «Севилью» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
Соглашение между игроком и клубом рассчитано до конца сезона. Напомним, интерес к Марсьялю проявляли «Барселона», «Атлетико» и «Ювентус». Марсьяль присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2015 году, перейдя из «Монако». Сумма трансфера составила € 60 млн. В этом сезоне Антони сыграл за манкунианцев 8 матчей в чемпионате Англии, в которых записал в свой актив один гол.
Ранее сообщалось, что 26-летний игрок в ближайшее время присоединится к команде Ла Лиги, которая будет полностью выплачивать ему заработную плату до конца сезона. Марсьяль вылетел из Парижа в Севилью во вторник, 25 января, чтобы пройти медицинский осмотр.
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