«Уэска» намерена досрочно расторгнуть договор аренды Гайча и вернуть его в ЦСКА

22-летний аргентинский нападающий Адольфо Гайч, арендованный у московского ЦСКА клубом второго дивизиона чемпионата Испании – «Уэской», может уже в ближайшее время вернуться в стан красно-синих. Об этом сообщает издание Marca.

Накануне «Уэска» пополнилась 24-летним испанским форвардом Дарио Поведой, взятым в аренду у «Хетафе», при этом, как отмечает источник, в планы клуба входит приобретение ещё одного футболиста в группу атаки, а после руководство желает расстаться с Исидро Питтой и, соответственно, Адольфо Гайчем.

Напомним, Гайч оказался в «Уэске» 30 июня 2021 года – он был арендован с правом выкупа за € 8 млн. С тех пор за испанский клуб Адольфо провёл 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.