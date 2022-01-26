Глава лиги Габона задержан по подозрению в сексуальном насилии над юными футболистами

Серж Момбо, ведущий футбольный чиновник Габона, задержан по обвинению в домогательствах к молодым игрокам и требовании оказания услуг интимного характера в качестве условия для получения ими мест в национальных сборных. Об этом сообщает журналист Guardian Ромен Малина в «Твиттере».
Момбо был переизбран президентом высшей футбольной лиги Габона в июне 2021 года. Он является бывшим полицейским, и ранее уже опроверг заявления о насилии, сделанные предполагаемыми жертвами и свидетелями. Он также опроверг утверждения о том, что предоставил габонскому футбольному тренеру Патрику Ассуму Эйи, известному как «Капелло», мальчиков для сексуального насилия.
Эйи, как и Момбо, высокопоставленный деятель габонской футбольной федерации, обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних и сексуальных домогательствах после того, как СМИ сообщили о заявлениях предполагаемых жертв. Двум другим тренерам в Габоне также предъявлены обвинения.
Как отмечает журналист, вчера, во вторник, 25 января, Момбо был задержан по возвращению в столицу Габона – Либревилль.
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