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Ультрас «Интера» намерены бойкотировать предстоящую игру с «Миланом» в чемпионате Италии

Ультрас «Интера» намерены бойкотировать предстоящую игру с «Миланом» в чемпионате Италии
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Объединение активных болельщиков «Интера» Curva Nord выступило с заявлением о том, что они будут бойкотировать миланское дерби в знак протеста против текущего регламента посещаемости стадионов, сообщает Football Italia.

Матч 24-го тура чемпионата Италии с «Миланом» пройдёт в субботу, 5 февраля. В этой игре номинальными хозяевами поля будет именно «Интер». При этом, ожидается, что к этому моменту коронавирусные ограничения будут ослаблены до 50% заполняемости стадиона. Этого по-прежнему недостаточно, чтобы разместить всех желающих попасть на матч, именно это раздражает ультрас «Интера».

В отместку ультрас объявили, что будут присутствовать на матче, но без мегафонов, флагов, баннеров или, прежде всего, без каких-либо красочных перфомансов на трибунах.

«Милан» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Возглавляет таблицу «Интер» (53), у которого на один матч меньше. «Ювентус» (42) идёт на пятой позиции.

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