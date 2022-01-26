«МЮ» по-прежнему проявляет интерес к Манчини, который соблазнён возвращением в АПЛ

Английский «Манчестер Юнайтед» по-прежнему рассматривает вариант с назначением на должность главного тренера 57-летнего специалиста Роберто Манчини, занимающего аналогичный пост в сборной Италии. Об этом сообщает Express со ссылкой на информацию известного инсайдера Фабрицио Романо в интервью Рио Фердинанду.

Босс сборной Италии Манчини — это вариант для «Юнайтед» в преддверии лета, при этом тренер соблазнён возможным возвращением в Премьер-лигу. Ранее он тренировал другой клуб из Манчестера – «Манчестер Сити», с которым стал чемпионом Англии (сезон-2011/2022), обладателем Кубка Англии (сезон-2010/2011) и победителем Суперкубка Англии (2012).

«МЮ» в добавленное время вырвал победу у «Вест Хэма».

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Среди других кандидатур называются Маурисио Почеттино, Эрик тен Хаг и Луис Энрике, однако сейчас появилось ещё одно имя – Роберто Манчини.