Зюле отказался от улучшенного контракта с «Баварией» с зарплатой в € 10 млн в год

26-летний немецкий центральный защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле отказался от внушительной прибавки к зарплате и подписания нового контракта с нынешним клубом. Об этом сообщает BFW со ссылкой на информацию журналиста Bild Кристиана Фалька.

Согласно информации источника, уход Зюле из «Баварии» — это уже решённый вопрос. Футболисту предлагали контракт со значительным увеличением зарплаты до € 10 млн в год. Защитник сообщил ответственным лицам несколько недель назад, что не будет продлевать свой контракт, срок действия которого истекает летом.

Если информация соответствует действительности, Зюле пополнит список из таких футболистов, как Давид Алаба, Джером Боатенг и Хави Мартинес, которые покинули клуб в качестве свободных агентов в последние сезоны.

Напомним, Зюле перешёл в «Баварию» из «Хоффенхайма» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 18 матчах чемпионата Германии и отдал 1 результативную передачу.