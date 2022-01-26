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Брейтуэйт – о восстановлении после травмы: это был долгий путь полный боли

Брейтуэйт – о восстановлении после травмы: это был долгий путь полный боли
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Датский нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт поделился эмоциями о восстановлении после травмы.

«Это был долгий путь полный боли, жертв и тяжёлой работы. Я ждал этот момент последние несколько месяцев, и я так счастлив, что наконец-то вернулся в строй. Восстановление завершено. Скоро игры начнутся», – написала Брейтуэйт в своём официальном «твиттере».

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры датчанин принял участие в трёх матчах, в которых забил два гола и отдал один результативный пас.

Брейтуэйт стал игроком «Барселоны» в феврале 2020 года, перейдя в каталонский клуб из «Леганеса». В прошлом сезоне Примеры нападающий сыграл в 29 матчах в сине-гранатовой футболке, забил два мяча и отдал два ассиста.

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