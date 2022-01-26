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«Атлетико» дал добро «Барселоне» на аренду Альваро Мораты

«Атлетико» дал добро «Барселоне» на аренду Альваро Мораты
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«Атлетико Мадрид» дал добро «Барселоне» на аренду испанского нападающего Альваро Мораты, сообщил известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, сделка близка к завершению. У игрока есть желание перейти в каталонский клуб, а для главного тренера Хави нападающий является приоритетным вариантом в атаке.

В этом сезоне Мората забил пять мячей и отдал три голевые передачи в 22 матчах чемпионата Италии. На его счету также два гола и результативная передача в пяти матчах Лиги чемпионов. Действующее соглашение форварда с туринцами рассчитано до июня 2022 года.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что Альваро Мората не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

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