Робин Госенс близок к переходу в «Интер» из «Аталанты»

Немецкий защитник «Аталанты» Робин Госенс близок к переходу в «Интер», сообщает в своём «твиттере» известный инсайдер Фабрицио Романо.



По информации источника, клубам осталось обсудить последние детали, а сама сделка уже находится на финальной стадии. Сегодня стороны рассмотрят условия личного контракта игрока. Немец будет сдан в аренду с обязательным правом выкупа за € 22 млн. Также «Аталанта» в будущем может получить бонусы за успешные выступления игрока.



Госенс перешёл в «Аталанту» в 2017 году. Ранее он выступал за нидерландские «Хераклес», «Дордрехт» и «Витесс». Нынешний контракт немецкого футболиста с бергамасками действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.

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