Марсьяль — игрок «Севильи», Жирков отправил Азмуна в дубль «Зенита». Главное к утру

«Севилья» арендовала Антони Марсьяля у «Манчестер Юнайтед», защитник «Химок» Юрий Жирков отправил иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в дубль команды, «Уэска» намерена вернуть Адольфо Гайча в ЦСКА. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Севилья» арендовала Марсьяля у «Манчестер Юнайтед».

2. Жирков — Азмуну: давай в дубль «Зенита».

3. «Уэска» намерена досрочно расторгнуть договор аренды Гайча и вернуть его в ЦСКА.

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