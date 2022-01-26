Защитник «Аякса» Николас Тальяфико хочет перейти в «Барселону». Клубы ведут переговоры

Аргентинский защитник «Аякса» Николас Тальяфико очень хочет перейти в «Барселону», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, Тальяфико настаивает на своём переходе в каталонский клуб. Он сказал руководству команды, что «Барселона» – это мечта всей его жизни. Клубы всё ещё ведут переговоры. Клубу из Амстердама важно найти замену игроку.
29-летний Тальяфико стал игроком «Аякса» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне аргентинский защитник в девяти матчах чемпионата Нидерландов забил гол. На его счету также результативная передача в двух матчах Лиги чемпионов. Контракт Тальяфико истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 16 млн.
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