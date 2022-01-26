И. Суркис: мы с Ахметовым остались, потому что любовь к футболу сильнее, чем к деньгам

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал об отношениях с владельцем «Шахтёра» Ринатом Ахметовым.



«Я с Ахметовым в очень хороших отношениях. Я бы даже сказал – в дружеских. У нас спор происходит только из-за одного – хорошо или плохо свистнул судья. Мы же не свистим.



Разные у нас были моменты в жизни. Мы и ругались, и через прессу. Но у него есть хорошая фраза: «Ругались одну минуту, а мирились за одну секунду». Он правильно говорит, что деньги на последнем месте, а футбол – в сердце, в душе. Мы с ним это переживаем и проходим.



Мы любим футбол. Мы остались, наверное, потому что у нас огромная любовь к футболу. Больше, чем к деньгам и ко всему остальному. Точно так же это касается моего брата и тех людей, которые меня окружают в клубе и делают всё возможное, чтобы «Динамо» становилось лучше и лучше», – цитирует Суркиса Tribuna.com со ссылкой на YouTube-канал «Бомбардир».