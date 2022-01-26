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«Кристал Пэлас» сделал предложение «МЮ» об аренде ван де Бека до конца сезона

«Кристал Пэлас» сделал предложение «МЮ» об аренде ван де Бека до конца сезона
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может перейти в «Кристал Пэлас». «Орлы» сделали манкунианцам предложение об аренде нидерландского футболиста до конца сезона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

«МЮ» отпустит игрока, если «Кристал Пэлас» согласится платить ему зарплату. Кроме того, «красные дьяволы» не хотят, чтобы в сделке об аренде была опция выкупа.

Ранее ван де Бек сменил агента в надежде найти новый клуб. В нынешнем сезоне голландец сыграл в 14 матчах за манчестерскую команду во всех турнирах и отметился только одним голом. Полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека рассчитан до июня 2025 года.

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