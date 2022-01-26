«Ювентус» исключит Рэмси из состава из-за отказа переходить в клубы АПЛ

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри намерен исключить полузащитника Аарона Рэмси из состава из-за отказа переходить в клубы английской Премьер-лиги, сообщает Il Bianconero. Ранее игрок отклонил предложения «Бёрнли», «Ньюкасл Юнайтед» и «Кристал Пэлас».



Рэмси стал игроком «Ювентуса» в 2019 году, перейдя в команду в статусе свободного агента. Ранее он выступал за лондонский «Арсенал», «Кардифф» и «Ноттингем Форест». Контракт полузащитника истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аарона Рэмси в € 5 млн.



Напомним, ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что Рэмси покинет команду. Это, вероятно, случится в текущее трансферное окно или летом. «Ювентус» намерен завершить продажу игрока зимой.

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