Чемпион мира Матюиди покинет «Интер Майами» и может вернуться в Европу

Французский полузащитник Блез Матюиди покинет «Интер Майами», пишет RMC Sport. 34-летнего футболиста нет в списке игроков, заявленных на предстоящий сезон МЛС.
Сообщается, что Матюиди может вернуться в Европу. Чемпиона мира 2018 года хочет подписать «Труа». Но пока непонятно, сможет ли клуб французской Лиги 1 удовлетворить финансовые запросы Матюиди.
Отметим, что прошлым летом «Труа», занимающий 16-е место в турнирной таблице чемпионата, подписал другого чемпиона мира — центрального защитника Адиля Рами.
Матюиди выступал за «Труа» в начале карьеры. Также защищал цвета «Сент-Этьена», «ПСЖ» и «Ювентуса». Игроком «Интер Майами» Блез стал летом 2020 года. В составе флоридской команды он провёл 47 матчей в регулярном чемпионате МЛС, забив 2 гола и отдав 2 голевые передачи.
- 26 января 2022
-
11:32
-
10:59
-
10:53
-
10:49
-
10:37
-
10:24
-
10:10
-
10:05
-
10:02
-
09:43
-
09:35
-
09:16
-
08:55
-
08:31
-
08:14
-
07:53
-
07:52
-
07:30
-
06:49
-
05:23
-
05:20
-
05:00
-
04:29
-
04:09
-
03:48
-
03:20
-
03:01
-
02:41
-
02:24
-
01:53
-
01:17
-
00:50
-
00:49
-
00:46
-
00:40