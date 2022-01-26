Чемпион мира Матюиди покинет «Интер Майами» и может вернуться в Европу

Французский полузащитник Блез Матюиди покинет «Интер Майами», пишет RMC Sport. 34-летнего футболиста нет в списке игроков, заявленных на предстоящий сезон МЛС.

Сообщается, что Матюиди может вернуться в Европу. Чемпиона мира 2018 года хочет подписать «Труа». Но пока непонятно, сможет ли клуб французской Лиги 1 удовлетворить финансовые запросы Матюиди.

Отметим, что прошлым летом «Труа», занимающий 16-е место в турнирной таблице чемпионата, подписал другого чемпиона мира — центрального защитника Адиля Рами.

Матюиди выступал за «Труа» в начале карьеры. Также защищал цвета «Сент-Этьена», «ПСЖ» и «Ювентуса». Игроком «Интер Майами» Блез стал летом 2020 года. В составе флоридской команды он провёл 47 матчей в регулярном чемпионате МЛС, забив 2 гола и отдав 2 голевые передачи.