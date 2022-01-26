Марсело отреагировал на фото Криштиану Роналду с отдыха, опубликовав эмодзи

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своём «инстаграме» опубликовал фото с отдыха.

«Наслаждаюсь видом», — подписал снимок нападающий.

На пост португальца отреагировал его бывший одноклубник, защитник мадридского «Реала» Марсело. В комментарии он разместил три эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Криштиану Роналду

Криштиану провёл 18 матчей в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» располагаются на 4-м месте. Контракт Роналду с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

Марсело сыграл в 4 матчах в нынешнем розыгрыше испанской Примеры.

Видео реакции Роналду на замену:

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