Руководство «Ньюкасла» оставит попытки приобрести Лингарда зимой

Руководство «Ньюкасла» не будет продолжать пытаться приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, сообщает Sky Sports. Клубы не смогли договориться о сумме компенсации за аренду футболиста, срок контракта которого истекает по завершении сезона.
Контракт 29-летнего Лингарда истекает в конце сезона, поэтому сейчас он не хочет принимать решения на долгосрочное будущее и готов уйти лишь в аренду. В конце сезона Лингард определится с дальнейшим продолжением своей карьеры.
В сентябре 2021 года «Манчестер Юнайтед» сделал англичанину предложение продлить контракт, но он отказался. Футболист хотел быть уверен в том, что будет получать больше игрового времени.
В нынешнем сезоне Лингард сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
- 26 января 2022
-
11:32
-
10:59
-
10:53
-
10:49
-
10:37
-
10:24
-
10:10
-
10:05
-
10:02
-
09:43
-
09:35
-
09:16
-
08:55
-
08:31
-
08:14
-
07:53
-
07:52
-
07:30
-
06:49
-
05:23
-
05:20
-
05:00
-
04:29
-
04:09
-
03:48
-
03:20
-
03:01
-
02:41
-
02:24
-
01:53
-
01:17
-
00:50
-
00:49
-
00:46
-
00:40