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Руководство «Ньюкасла» оставит попытки приобрести Лингарда зимой

Руководство «Ньюкасла» оставит попытки приобрести Лингарда зимой
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Руководство «Ньюкасла» не будет продолжать пытаться приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, сообщает Sky Sports. Клубы не смогли договориться о сумме компенсации за аренду футболиста, срок контракта которого истекает по завершении сезона.

Контракт 29-летнего Лингарда истекает в конце сезона, поэтому сейчас он не хочет принимать решения на долгосрочное будущее и готов уйти лишь в аренду. В конце сезона Лингард определится с дальнейшим продолжением своей карьеры.

В сентябре 2021 года «Манчестер Юнайтед» сделал англичанину предложение продлить контракт, но он отказался. Футболист хотел быть уверен в том, что будет получать больше игрового времени.

В нынешнем сезоне Лингард сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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