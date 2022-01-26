Венгер — о ЧМ раз в два года: сейчас людей нужно постоянно кормить важными событиями

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, сейчас возглавляющий отдел глобального развития ФИФА, высказался об идее проводить чемпионат мира раз в 2 года.
«Всё решит футбольный мир. Меня попросили организовать календарь матчей сборных, но вы должны понимать, что до 2028 года, и даже до 2030-го, ничего не изменится, потому что ЧМ-2026 и Евро-2028 уже запланированы. Национальные федерации примут решение после этого.
Я предлагаю организовать календарь так, чтобы было меньше напряжения между клубами и сборными, сгруппировав отборочные матчи и проводя крупные турниры в конце сезона. Мы выросли в системе с четырёхлетними циклами. Мир футбола обычно сопротивляется изменениям, и это правда, что наш проект переворачивает весь календарь с ног на голову.
Но если вы посмотрите на молодое поколение, молодых людей от 10 до 18 лет, то у них не такое восприятие времени, другой спрос на события. Думаю, сейчас людей нужно постоянно кормить важными событиями, потому что они к этому привыкли. Посмотрим, всё решится до 2024 года», – цитирует Венгера L'Equipe.
- 26 января 2022
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