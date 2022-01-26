Мориц Бауэр покинул «Уфу»

«Уфа» и защитник Мориц Бауэр расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.
«Мориц перешёл в «Уфу» зимой 2021 года на правах аренды из английского «Сток Сити», в июле защитник подписал полноценный контракт. За нашу команду Бауэр провёл 18 матчей. Мы благодарим Морица за совместную работу и желаем удачи в дальнейшей профессиональной карьере!» – говорится в сообщении клуба.
Ранее «Уфа» завершила первый зимний учебно-тренировочный сбор, который проходил в Белеке. 23 января подопечные Алексея Стукалова обыграли в контрольном матче «Оренбург» (4:1) и ушли на отдых.
Первый официальный матч после зимней паузы команда Алексея Стукалова проведёт в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги в гостях с «Ахматом». Встреча состоится в конце февраля. После 18 матчей РПЛ «Уфа» с 16 очками занимает в турнирной таблице 15-е место.
- 26 января 2022
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