Мхитарян, скорее всего, покинет «Рому» по окончании сезона

Полузащитник Генрих Мхитарян, скорее всего, уйдёт из «Ромы» по окончании этого сезона, утверждает La Repubblica.

Контракт армянского футболиста истекает в июне, и римский клуб с большой долей вероятности не будет его продлевать. Одна из причин — зарплата Мхитаряна, которая составляет € 3 млн в год. «Рома» не хочет платить такие деньги 33-летнему игроку и уже занимается поиском замены.

Мхитарян выступает за «Рому» с 2019 года. В минувшем сезоне хавбек провёл 34 матча в итальянской Серии А, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. В этом сезоне чемпионата Италии Генрих провёл за «волков» 22 матча, отметившись 3 голами и 5 результативными передачами. Ранее Мхитарян выступал за дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед», лондонский «Арсенал», а также за донецкие «Шахтёр» и «Металлург».