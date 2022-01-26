Хендрикс покинул расположение «Спартака», чтобы пройти медосмотр в «Фейеноорде»

Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс покинул расположение клуба, чтобы пройти медосмотр в «Фейеноорде», сообщает NOS.nl. По информации источника, результатом этого станет аренда на полтора сезона с правом дальнейшего выкупа.



Хендрикс стал игроком «Спартака» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями.



Соглашение Хендрикса с российским клубом истекает в 2024 году.



Хендрикс — воспитанник ПСВ, он находился в структуре клуба с 2004 года. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.

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