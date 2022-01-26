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Гари Линекер пошутил по поводу назначения Роя Ходжсона на пост главного тренера «Уотфорда»

Гари Линекер пошутил по поводу назначения Роя Ходжсона на пост главного тренера «Уотфорда»
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал назначение 74-летнего Роя Ходжсона на пост главного тренера «Уотфорда».

«Итак, «Уотфорд» подписал контракт с Роем Ходжсоном до конца сезона. Удивлён, что они согласились на столь долгий контракт», — написал Линекер в своём «твиттере».

В понедельник, 24 января, «Уотфорд» уволил Клаудио Раньери. 70-летний итальянский специалист возглавил «Уотфорд» 4 октября 2021 года, сменив Хиско Муньоса. За это время команда успела провести 14 матчей во всех турнирах, в которых потерпела 11 поражений, дважды победила и один раз сыграла вничью. Сейчас «шершни» идут на предпоследнем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, проведя 20 матчей и набрав 14 очков.

Автогол Куцки в матче «Уотфорд» — «Норвич Сити»:

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