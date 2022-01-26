«Саутгемптон» предложит «Челси» £ 25 млн за албанского форварда
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«Саутгемптон» хочет выкупить у «Челси» нападающего Армандо Брою, который в этом сезоне выступает за «святых» на правах аренды.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Саутгемптон» готовит предложение в размере £ 25 млн. Если «Челси» согласится на сделку, то Броя станет самым дорогим трансфером в истории «святых». Впрочем, главный тренер лондонцев Томас Тухель хочет, чтобы 20-летний албанец остался в клубе.
Броя, который арендован до конца сезона без права выкупа, забил 5 голов в 18 матчах английской Премьер-лиги. Он воспитанник «Челси», соглашение нападающего с лондонским клубом истекает в 2026 году.
Гол Брои в ворота «Брентфорда»:
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