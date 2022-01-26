Пять клубов проявляют интерес к Деле Алли
Поделиться
Пять клубов английской Премьер-лиги проявляют интерес к полузащитнику «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли, сообщает The Independent. Это «Ньюкасл Юнайтед», «Бёрнли», «Саутгемптон», «Эвертон» и «Брайтон энд Хоув Альбион».
Алли перешёл в «Тоттенхэм» из «МК Донс» в феврале 2015 года. За лондонскую команду полузащитник провёл 269 матчей, в которых забил 67 голов и отдал 61 голевую передачу. В нынешнем сезоне Деле стал автором двух голов и результативной передачи в 18 матчах во всех турнирах. Контракт 25-летнего английского полузащитника с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.
Видео гола Деле Алли в матче с «Вулверхэмптоном»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Новость по темеГарри Кейн высказался о работе Антонио Конте в «Тоттенхэме»
Комментарии
- 26 января 2022
-
12:55
-
12:31
-
12:31
-
12:26
-
12:07
-
12:05
-
12:01
-
11:54
-
11:50
-
11:43
-
11:32
-
10:59
-
10:53
-
10:49
-
10:37
-
10:24
-
10:10
-
10:05
-
10:02
-
09:43
-
09:35
-
09:16
-
08:55
-
08:31
-
08:14
-
07:53
-
07:52
-
07:30
-
06:49
-
05:23
-
05:20
-
05:00
-
04:29
-
04:09
-
03:48
Партнерский контент