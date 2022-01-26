Мориц Бауэр стал футболистом «Серветта»

Защитник Мориц Бауэр заключил трудовое соглашение с «Серветтом», сообщает пресс-служба клуба из Швейцарии. Соглашение футболиста с новой командой рассчитано на год. Ранее «Уфа» и защитник Мориц Бауэр расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон.



Ранее «Уфа» завершила первый зимний учебно-тренировочный сбор, который проходил в Белеке. 23 января подопечные Алексея Стукалова обыграли в контрольном матче «Оренбург» (4:1) и ушли на отдых.



Первый официальный матч после зимней паузы команда Алексея Стукалова проведёт в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги в гостях с «Ахматом». Встреча состоится в конце февраля. После 18 матчей РПЛ «Уфа» с 16 очками занимает в турнирной таблице 15-е место.

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