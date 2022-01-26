Клаудиньо: самое большое впечатление в Лиге чемпионов на меня произвёл Ромелу Лукаку

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо вспомнил свой дебют в Лиге чемпионов.
«Это была моя мечта, и я был счастлив исполнить её. А день, когда забил свой первый гол в ЛЧ, и вовсе можно назвать одним из лучших в жизни!
У нас была тяжёлая группа, и ни один матч я не могу назвать лёгким. На мой взгляд, мы достойно провели игры с «Челси» на выезде и дома, здорово смотрелись в первом матче с «Юве», который, к большому сожалению, проиграли. Да, в Турине у нас ничего не вышло, но на «Газпром Арене» мы точно заслужили очки.
Я был рад противостоять на поле футболистам мирового уровня, самое большое впечатление на меня произвёл Ромелу Лукаку. При его габаритах и силе у него невероятная скорость, невозможно его остановить. Просто топ», — цитирует Клаудиньо сайт «Зенита».
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