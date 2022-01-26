Виктор Кашшаи возглавил судейский комитет Болгарского футбольного союза

Бывший руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи назначен главой судейского комитета Болгарского футбольного союза, сообщает пресс-служба БФС. Бывший венгерский рефери даст свою первую пресс-конференцию в новой должности сегодня, 26 января.
13 сентября 2021 года Российский футбольный союз (РФС) объявил об уходе Виктора Кашшаи, который занимал должность главы департамента судейства. Венгерский специалист ушёл в отставку в связи с организационными изменениями в РФС.
Кашшаи объявил о завершении карьеры арбитра в конце 2019 года. В 2011 году он обслуживал финал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» (3:1). В том же году венгерский арбитр был признан лучшим в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Последним крупным турниром судьи был чемпионат Европы 2016 года.
- 26 января 2022
-
12:55
-
12:31
-
12:31
-
12:26
-
12:07
-
12:05
-
12:01
-
11:54
-
11:50
-
11:43
-
11:32
-
10:59
-
10:53
-
10:49
-
10:37
-
10:24
-
10:10
-
10:05
-
10:02
-
09:43
-
09:35
-
09:16
-
08:55
-
08:31
-
08:14
-
07:53
-
07:52
-
07:30
-
06:49
-
05:23
-
05:20
-
05:00
-
04:29
-
04:09
-
03:48