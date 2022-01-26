Виктор Кашшаи возглавил судейский комитет Болгарского футбольного союза

Бывший руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи назначен главой судейского комитета Болгарского футбольного союза, сообщает пресс-служба БФС. Бывший венгерский рефери даст свою первую пресс-конференцию в новой должности сегодня, 26 января.



13 сентября 2021 года Российский футбольный союз (РФС) объявил об уходе Виктора Кашшаи, который занимал должность главы департамента судейства. Венгерский специалист ушёл в отставку в связи с организационными изменениями в РФС.



Кашшаи объявил о завершении карьеры арбитра в конце 2019 года. В 2011 году он обслуживал финал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» (3:1). В том же году венгерский арбитр был признан лучшим в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Последним крупным турниром судьи был чемпионат Европы 2016 года.

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