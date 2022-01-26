Салах: трофей Кубка Африки был бы наиболее дорог моему сердцу
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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах рассказал, что для него будет значить победа в Кубке африканских наций.
Сегодня сборная Египта сыграет с командой Кот-д'Ивуара в 1/8 финала турнира.
«Конечно, я хочу выиграть что-то со сборной. Это моя страна, которую я люблю. Для меня этот трофей имеет особенное значение, он был бы наиболее дорог моему сердцу.
Мы были близки к победе в Кубке Африки раньше, отдали все силы, но нам не повезло (в 2017-м Египет в финале проиграл Камеруну. — Прим. «Чемпионата»). Теперь мы снова здесь, нам нужно бороться, отдать все силы, и я думаю, что остальные игроки думают так же», — сказал Салах на пресс-конференции.
Отметим, что в составе «Ливерпуля» Салах выиграл Лигу чемпионов и АПЛ.
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