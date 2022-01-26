Мориц Бауэр рассказал, почему принял решение уйти из «Уфы»

Защитник Мориц Бауэр объяснил причины своего ухода из «Уфы».



«Я был не нужен главному тренеру как игрок. Также он очень неуважительно относился ко мне как к человеку. У меня не было другого выбора, кроме как покинуть «Уфу». Мне очень грустно от этого. Мне очень нравился клуб, люди и город, которые в первую очередь заставили меня вернуться сюда летом. Однако я желаю клубу всего наилучшего в будущем и очень надеюсь, что когда-нибудь вернусь в Россию», – цитирует Бауэра «Бизнес Online».



Ранее стало известно, что защитник Мориц Бауэр заключил трудовое соглашение с «Серветтом», которое рассчитано на год. Ранее «Уфа» и защитник Мориц Бауэр расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон.

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