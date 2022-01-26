Мориц Бауэр рассказал, почему принял решение уйти из «Уфы»
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Защитник Мориц Бауэр объяснил причины своего ухода из «Уфы».
«Я был не нужен главному тренеру как игрок. Также он очень неуважительно относился ко мне как к человеку. У меня не было другого выбора, кроме как покинуть «Уфу». Мне очень грустно от этого. Мне очень нравился клуб, люди и город, которые в первую очередь заставили меня вернуться сюда летом. Однако я желаю клубу всего наилучшего в будущем и очень надеюсь, что когда-нибудь вернусь в Россию», – цитирует Бауэра «Бизнес Online».
Ранее стало известно, что защитник Мориц Бауэр заключил трудовое соглашение с «Серветтом», которое рассчитано на год. Ранее «Уфа» и защитник Мориц Бауэр расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон.
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