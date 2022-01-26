Федецкий: Петраков не вызовет в сборную Украины игроков из РПЛ. Тема даже не обсуждается

Бывший защитник «Шахтёра» и сборной Украины Артём Федецкий поделился мнением о возможности появления в национальной команде футболистов из Российской Премьер-Лиги.



«Конечно, нет такой возможности. Зная Петракова, могу сказать, что эта тема закрыта и даже не обсуждается.



Ярослав Ракицкий сейчас играет в России, так что этот вопрос тоже закрыт. Ярик сделал свой выбор, и это его право. Нам его судить не следует. Я всегда говорил, что он хороший футболист, но сейчас это уже неактуально, на его позиции есть качественные футболисты в сборной, те же Забарный, Матвиенко. Этот вопрос с повестки дня снят.



Когда Тимощук последний раз был на Украине? Не помню, это было очень давно, лет пять или шесть тому назад. У нас всегда проводился новогодний турнир перед Новым годом, Толик позвонил по телефону и спросил, можно ли сыграть. Я сказал, что без проблем. Он приехал и сыграл с нами, а после этого я его на Украине уже не видел», — цитирует Федецкого FanDay.net.

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