«Байер» готов заплатить за переход Азмуна этой зимой € 2-3 млн

«Байер» может выкупить права на форварда «Зенита» Сердара Азмуна уже этой зимой.

Как сообщает репортёр Sport1 Патрик Бергер, немецкий клуб готов заплатить за иранского футболиста € 2-3 млн. Но многое зависит от того, покинет ли «Байер» до конца месяца нападающий Лукас Аларио, у которого есть предложения от двух клубов.

Напомним, на прошлой неделе Азмун заключил соглашение с «Байером» до 2027 года. Пока что планируется, что он перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» намерен наказать Азмуна за самовольный отъезд из расположения клуба для подписания контракта с «Байером».

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах Азмун забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.